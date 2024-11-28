Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Gọi điện liên hệ hỏi thăm, chăm sóc và tư vấn thuyết phục khách hàng về dịch vụ hỗ trợ tài chính của NextLend theo dữ liệu có sẵn;
- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thẩm định;
- Nhận phân công công việc khi cấp trên yêu cầu;
- Đảm bảo hiệu suất công việc và hoàn thành KPI cá nhân;
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm tele/bán hàng qua điện thoại tại các ngân hàng, công ty tài chính khối khách hàng SME, nhân viên tư vấn bảo hiểm và BĐS;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, telesales, tư vấn (tối thiểu 6 tháng);
- Có kỹ năng thuyết phục, nắm bắt tâm lý khách hàng;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn;
- Năng động, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc;
- Đặc biệt là những ứng viên có khả năng và có khát vọng đạt được thu nhập không giới hạn tương xứng theo năng lực và sự nỗ lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ + Thưởng KPI;
– Được hưởng tháng lương 13 và các khoản thưởng dự án; thưởng nóng; thưởng Tết & các dịp lễ trong năm;
– Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
– Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
– Được trang bị thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện đối với nhân viên có cống hiến lâu dài;
– Được đào tạo kiến thức chuyên sâu về ngành Thanh toán điện tử; được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng mềm và chuyên môn;
– Được tham gia đào tạo chuyên môn trong bộ phận hoặc cử đi đào tạo ngoài công ty;
– Làm việc trong môi trường Công nghệ chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa;
– Được tham gia các hoạt động Tập thể sôi nổi của Công ty: Teambuilding, Company trip, Year end Party.......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà nhà Sumikura 18H Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM - Số 45 - 47 Vũ Tông Phan Phường An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TPHCM

