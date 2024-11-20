Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 40 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bán hàng qua điện thoại:

- Nhận cuộc gọi vào:

Đại diện cho HD SAISON để giới thiệu sản phẩm cho vay tiền mặt và tư vấn khi có khách hàng gọi vào;

Đại diện cho HD SAISON để làm rõ thắc mắc hoặc khiếu nại về dịch vụ cho vay tiền mặt của khách hàng.

- Gọi ra:

Thực hiện cuộc gọi đến những khách hàng tiềm năng với lịch sử thanh toán tốt, đã có trong danh sách mua hàng trả góp để thuyết phục họ vay tiền mặt;

Tư vấn các gói vay tiêu dùng phù hợp với khả năng tài chính và hướng dẫn khách hàng thủ tục cần thiết để hoàn tất bộ hồ sơ vay theo yêu cầu của công ty;

Cập nhật thông tin chi tiết các cuộc gọi đến và cuộc gọi đi vào cơ sở dữ liệu (database);

Làm báo cáo hàng ngày cho các hoạt động đã diễn ra và theo dõi hồ sơ vay tại các phòng ban có liên quan.

2. Cung cấp khoản vay:

Tiếp nhận thông tin và giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiêu dùng;

Xác nhận đủ chứng từ để đảm bảo chứng phù hợp và hợp lệ;

Cập nhật những thông tin đã thu thập từ khách hàng vào hệ thống;

Theo dõi tình trạng hồ sơ;

Thông báo với khách hàng về kết quả hồ sơ;

Chuẩn bị hợp đồng và hướng dẫn khách hàng các thủ tục ký hợp đồng;

Bàn giao toàn bộ hợp đồng vay và các giấy tờ cần thiết để Phòng Hỗ trợ tín dụng giải ngân.

3. Quản trị:

Tiếp nhận danh sách khách hàng tiềm năng của công ty và gọi ra cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân;

Cập nhật và chăm sóc những khách hàng tiềm năng đã liên lạc (ngày, trạng thái...);

Kiểm tra và xử lý tất cả các giấy tờ liên quan, theo dõi kết quả hồ sơ được cập nhật từ bộ phận Thẩm định tín dụng để thông báo đến khách hàng;

Theo dõi quá trình giải ngân khoản vay để thông báo với khách hàng;

Hướng dẫn khách hàng thời gian, thủ tục nhận khoản giải ngân và thanh toán đúng hẹn;

Các nhiệm vụ khác theo phân công của phòng Kinh doanh tiền mặt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

1. Trình độ học vấn:

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng; (sẽ được ưu tiên).

2. Kinh nghiệm:

3. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;

Có kỹ năng giải quyết vấn đề;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Tác phong tự tin, chuyên nghiệp, ngoại hình khá.

4. Yêu cầu khác: Sử dụng được Tin học văn phòng.

4. Yêu cầu khác:

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;

Ký hợp đồng lao động chính thức;

Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;

16 ngày phép năm;

Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;

Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin