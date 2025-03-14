Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ CHU.GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ CHU.GROUP
Mức lương
13 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Hòa,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 30 Triệu
Gọi điện theo database của khách hàng có sẵn, Thuyết phục khách hàng đến cơ sở Thẩm mỹ sử dụng dịch vụ.
Quản lý dữ liệu khách hàng: cập nhật nhu cầu, tình trạng của khách hàng,...
Chịu trách nhiệm giải đáp các vấn đề mà khách hàng gặp phải.
Tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm Telesales. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm telesale mảng spa/thẩm mỹ, đông y, giáo dục, nha khoa
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ CHU.GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
