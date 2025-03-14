Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ CHU.GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Mức lương 13 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

Gọi điện theo database của khách hàng có sẵn, Thuyết phục khách hàng đến cơ sở Thẩm mỹ sử dụng dịch vụ.

Quản lý dữ liệu khách hàng: cập nhật nhu cầu, tình trạng của khách hàng,...

Chịu trách nhiệm giải đáp các vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm Telesales. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm telesale mảng spa/thẩm mỹ, đông y, giáo dục, nha khoa

Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến trong công việc

Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục

Thái độ trung thực, cầu tiến, tích cực

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt qua điện thoại.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ CHU.GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ CHU.GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin