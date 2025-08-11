Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
- Hà Nội: Châu Coffee, thị trấn Lim, Tiên Du, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 13 - 30 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Tư vấn và giới thiệu các khóa học, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để chăm sóc khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Theo dõi và quản lý tiến độ học tập của học viên.
Đóng góp ý tưởng và tham gia vào các hoạt động marketing, bán hàng của công ty.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý.
Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo bài bản từ đầu).
Giọng nói dễ nghe, không ngọng, hạn chế nói giọng vùng miền, giao tiếp văn minh, ứng xử tử tế.
Thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng: Sử dụng cơ bản Microsoft Office và các phần mềm để cập nhật và báo cáo công việc.
Thái độ: Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc được giao.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương được chi trả đúng hạn hàng tháng
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Chế độ thưởng, nghỉ Lễ – Tết theo quy định của công ty
Thưởng lương tháng 13 dựa trên kết quả kinh doanh
Xét tăng lương, thưởng định kỳ 1 lần/năm
Miễn phí 100% các khóa học tại IELTS LangGo khi đạt các mốc doanh số theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
