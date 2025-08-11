Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Mức lương 13 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Châu Coffee, thị trấn Lim, Tiên Du, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các khóa học, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để chăm sóc khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Theo dõi và quản lý tiến độ học tập của học viên.

Đóng góp ý tưởng và tham gia vào các hoạt động marketing, bán hàng của công ty.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý.

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo bài bản từ đầu).

Giọng nói dễ nghe, không ngọng, hạn chế nói giọng vùng miền, giao tiếp văn minh, ứng xử tử tế.

Thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng: Sử dụng cơ bản Microsoft Office và các phần mềm để cập nhật và báo cáo công việc.

Thái độ: Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc được giao.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 13.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm: Lương cứng từ 6 – 22 triệu VNĐ (tùy năng lực) + Phụ cấp + % Hoa hồng + Thưởng hiệu suất

Lương được chi trả đúng hạn hàng tháng

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Chế độ thưởng, nghỉ Lễ – Tết theo quy định của công ty

Thưởng lương tháng 13 dựa trên kết quả kinh doanh

Xét tăng lương, thưởng định kỳ 1 lần/năm

Miễn phí 100% các khóa học tại IELTS LangGo khi đạt các mốc doanh số theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

