Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Xây dựng, phát triển và duy trì hợp tác với KOLs

Tìm kiếm và liên hệ các KOL từ các mạng xã hội (IG, FB, Youtube, Tiktok…) theo hướng dẫn của công ty

Hướng dẫn KOLs gắn tracking links trên các bài đăng

Hỗ trợ gửi thông tin chương trình deal, campaign cho KOLs

Báo cáo thống kê hiệu suất, hiệu quả công việc của KOLs

Nhận KPI từ công ty và hoàn thành đúng thời hạn

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên