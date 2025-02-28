Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6h
- 15h, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
Xây dựng, phát triển và duy trì hợp tác với KOLs
Tìm kiếm và liên hệ các KOL từ các mạng xã hội (IG, FB, Youtube, Tiktok…) theo hướng dẫn của công ty
Hướng dẫn KOLs gắn tracking links trên các bài đăng
Hỗ trợ gửi thông tin chương trình deal, campaign cho KOLs
Báo cáo thống kê hiệu suất, hiệu quả công việc của KOLs
Nhận KPI từ công ty và hoàn thành đúng thời hạn
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale
Giao tiếp tốt
Tin học Văn phòng
Độ tuổi từ 20-27
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 14 - 25 triệu VND
Lương cứng: 11 - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 11 - 14 triệu VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI