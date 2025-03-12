Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, toà CTM Complex 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Hàng ngày ngồi ăn bánh, uống trà, gặp gỡ và trò chuyện với khách hàng về du lịch và những kỳ nghỉ dưỡng của gia đình - TẠI CÔNG TY

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ lên kế hoạch đi chơi đi nghỉ cho gia đình

- Tham gia các kế hoạch quảng bá, truyền thông của tập đoàn

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe là một lợi thế

- Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy

- Có kinh nghiệm du lịch và tư duy bán hàng là một lợi thế. Chưa biết sẽ được đào tạo bài bản.

- Tinh thần nhiệt huyết, máu kiếm tiền

- Thích thử thách và chinh phục các giới hạn của bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM

