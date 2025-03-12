Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 10, toà CTM Complex 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Hàng ngày ngồi ăn bánh, uống trà, gặp gỡ và trò chuyện với khách hàng về du lịch và những kỳ nghỉ dưỡng của gia đình - TẠI CÔNG TY
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ lên kế hoạch đi chơi đi nghỉ cho gia đình
- Tham gia các kế hoạch quảng bá, truyền thông của tập đoàn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe là một lợi thế
- Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy
- Có kinh nghiệm du lịch và tư duy bán hàng là một lợi thế. Chưa biết sẽ được đào tạo bài bản.
- Tinh thần nhiệt huyết, máu kiếm tiền
- Thích thử thách và chinh phục các giới hạn của bản thân.
- Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy
- Có kinh nghiệm du lịch và tư duy bán hàng là một lợi thế. Chưa biết sẽ được đào tạo bài bản.
- Tinh thần nhiệt huyết, máu kiếm tiền
- Thích thử thách và chinh phục các giới hạn của bản thân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI