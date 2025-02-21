Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Duy trì & phát triển mối quan hệ khách hàng:

- Chăm sóc khách hàng hiện có, tìm kiếm, phát triển khách hàng mới;

- Duy trì phát triển mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả với khách hàng được cấp trên giao.

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty; Phối hợp cùng với bộ phận Kỹ thuật, Sales admin duy trì mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc khách hàng nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

- Tìm kiếm và follow các cơ hội, yêu cầu từ khách hàng.

2. Tư vấn sản phẩm & dịch vụ:

- Tư vấn, thuyết trình sản phẩm, thương lượng với khách hàng nhằm đảm bảo doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

3. Lập báo giá & hợp đồng:

- Xây dựng báo giá, hợp đồng phù hợp với từng khách hàng.

- Báo giá và làm việc trực tiếp với khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng, follow các báo giá và chốt hợp đồng.

4. Quản lý đơn hàng & công nợ:

- Theo dõi và kiểm soát đơn hàng cho đến khi đơn hàng được hoàn thành.

- Kết hợp với phòng tài chính kế toán đốc thúc thu hồi công nợ khách hàng, tiến độ thanh toán theo hợp đồng.

5. Nghiên cứu thị trường & đối thủ:

- Đề xuất phương án lên cấp trên về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

6. Lập kế hoạch & triển khai công việc:

- Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng; báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Trưởng phòng.

- Lên kế hoạch bán hàng để đạt doanh số mục tiêu cam kết.

- Lên kế hoạch gặp các khách hàng đã biết, tìm kiếm khách hàng mới;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật (Ô tô, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo, Điện- Tự động hóa, Điều khiển- Tự động hóa,...), thích làm kinh Doanh, đã làm kinh doanh máy móc công nghệ.

- Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật, hoặc trong lĩnh vực thiết kế chế tạo máy, tự động hóa là một lợi thế.

- Tự tin trong giao tiếp, nhanh nhẹn trong đối ứng.

- Thích kết nối và hướng ngoại.

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

- Hòa đồng, cẩn thận, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Làm 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

- Ngày nghỉ: Nghỉ các chủ nhật + 2 thứ 7 trong tháng.

- Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Chế độ BHXH, BHYT theo như quy định pháp luật hiện hành.

- Các phúc lợi khác: du lịch công ty, Thưởng Tết, khám sức khỏe định kì, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.