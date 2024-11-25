Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Mô tả Công việc
Tham gia vào chiến lược bán hàng & lập kế hoạch bán hàng, dự báo doanh số bán hàng, thực hiện kế hoạch tiếp thị và hoạt động bán hàng. Xác định các cơ hội mới cho kinh doanh và tăng trưởng.
Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đưa sản phẩm/ dịch vụ Sơn nước, Sơn Công nghiệp đến khách hàng.
Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng: Nhà thầu, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Thiết kế nội thất.
Hỗ trợ và thực hiện các chương trình tiếp thị, phát triển thị trường, bán hàng và giới thiệu sản phẩm của công ty.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Kinh nghiệm: trên 1 năm (không bắt buộc, ứng viên sẽ được đào tạo).
Có kiến thức về lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.
Ưu tiên có mối quan hệ trong ngành Xây dựng và kiến trúc
Giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Trung (cả nói và viết).
Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc tích cực và độc lập.
Benefits:
Mức lương: thỏa thuận (tùy theo kinh nghiệm)
Tiền thưởng hàng năm.
Đóng BHYT, BHXH, BHTN và Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chuẩn Quốc tế.
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch công ty hàng năm, du lịch trong và ngoài nước.
Mức lương cạnh tranh cao, bao gồm các phúc lợi về phí đi lại, trợ cấp điện thoại và lương tháng 13.
Sử dụng taxi đi gặp Khách hàng.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 8, Block D1, tòa nhà Cantavil Premier, P. An Phú, Q2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

