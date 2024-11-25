Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Mô tả Công việc

Tham gia vào chiến lược bán hàng & lập kế hoạch bán hàng, dự báo doanh số bán hàng, thực hiện kế hoạch tiếp thị và hoạt động bán hàng. Xác định các cơ hội mới cho kinh doanh và tăng trưởng.

Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đưa sản phẩm/ dịch vụ Sơn nước, Sơn Công nghiệp đến khách hàng.

Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng: Nhà thầu, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Thiết kế nội thất.

Hỗ trợ và thực hiện các chương trình tiếp thị, phát triển thị trường, bán hàng và giới thiệu sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: trên 1 năm (không bắt buộc, ứng viên sẽ được đào tạo).

Có kiến thức về lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

Ưu tiên có mối quan hệ trong ngành Xây dựng và kiến trúc

Giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Trung (cả nói và viết).

Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc tích cực và độc lập.

Benefits:

Mức lương: thỏa thuận (tùy theo kinh nghiệm)

Tiền thưởng hàng năm.

Đóng BHYT, BHXH, BHTN và Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chuẩn Quốc tế.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch công ty hàng năm, du lịch trong và ngoài nước.

Mức lương cạnh tranh cao, bao gồm các phúc lợi về phí đi lại, trợ cấp điện thoại và lương tháng 13.

Sử dụng taxi đi gặp Khách hàng.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Du lịch nước ngoài

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

