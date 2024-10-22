Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148C - 148D Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

● Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại

● Tiếp cận, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

● Hoàn thành chỉ tiêu doanh số hàng tháng

● Đánh giá, khảo sát thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh

● Truyền thông, quảng bá thương hiệu về sản phẩm và hình ảnh Phòng Khám.

● Báo cáo công việc theo quy định của Phòng Khám

● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nam/ nữ tuổi từ: 25 - 35 tuổi, ngoại hình khá, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: QTKD, kinh tế, thương mại, marketing....

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale hoặc Chăm sóc khách hàng.

● Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm Đông y, bất động sản

● Tính cách: nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc

● Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

● Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

● Xứ lý tốt vấn đề phát sinh, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Tại CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 -30 triệu/ tháng (lương cứng: 9 triệu + % hoa hồng) Đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của Luật Lao Động Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, giúp đỡ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH

