Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ZENITH APP FOOD làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ZENITH APP FOOD
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 109 Nguyễn Thị Nhung, Khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Chuyên viên Tư vấn app food (Grab-Be-Shopee)
- Chăm sóc mối quan hệ với khách hàng
- Tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng
- Thực hiện các cuộc gọi Telesale để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và chốt hợp đồng.
- Ghi nhận phản hồi, đề xuất cải thiện dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 1- 2 năm về bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
- Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)
- Có Latop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ZENITH APP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 7.000.000 – 10.000.000 VND/ tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực)
- Hoa hồng: 5-10% theo doanh thu
- Thu Nhập Từ 15 - 30 Triệu/Tháng
- Được đào tạo, hướng dẫn phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức
- Mức lương cạnh cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
- Tham gia các dự án, chuỗi cửa hàng lớn đa dạng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ZENITH APP FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
