Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ZENITH APP FOOD làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 109 Nguyễn Thị Nhung, Khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chuyên viên Tư vấn app food (Grab-Be-Shopee)

- Chăm sóc mối quan hệ với khách hàng

- Tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng

- Thực hiện các cuộc gọi Telesale để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và chốt hợp đồng.

- Ghi nhận phản hồi, đề xuất cải thiện dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng

- Có kinh nghiệm 1- 2 năm về bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

- Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)

- Có Latop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ZENITH APP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.000.000 – 10.000.000 VND/ tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực)

- Hoa hồng: 5-10% theo doanh thu

- Thu Nhập Từ 15 - 30 Triệu/Tháng

- Được đào tạo, hướng dẫn phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức

- Mức lương cạnh cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc

- Tham gia các dự án, chuỗi cửa hàng lớn đa dạng

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ZENITH APP FOOD

