Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty CP Đầu Tư Phương Việt
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công ty CP Đầu Tư Phương Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
Đóng vai trò là "cầu nối" giữa khách hàng và đội ngũ nội bộ để tổ chức các cuộc họp và lập kế hoạch tài chính.
Quản lý tiến độ dự án để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
Phối hợp với nhóm lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch khuyến mại theo mùa nhằm thu hút khách hàng.
Giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến trải nghiệm người dùng của khách hàng.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Giám đốc bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, đại học
Tuổi: 24-35
Kỹ năng thuyết trình (khả năng diễn đạt rõ ràng các vấn đề) và kỹ năng giao tiếp để làm việc với khách hàng doanh nghiệp
Thành thạo phần mềm tin học văn phòng cơ bản
Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực phần mềm

Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập không giới hạn (Lương cố định lên tới 15 triệu + 10% doanh thu)
Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi công tác
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát định kỳ,...
Chế độ phúc lợi xã hội: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... được đóng theo quy định của pháp luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu Tư Phương Việt

Công ty CP Đầu Tư Phương Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

