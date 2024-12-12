Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

Đóng vai trò là "cầu nối" giữa khách hàng và đội ngũ nội bộ để tổ chức các cuộc họp và lập kế hoạch tài chính.

Quản lý tiến độ dự án để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Phối hợp với nhóm lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch khuyến mại theo mùa nhằm thu hút khách hàng.

Giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến trải nghiệm người dùng của khách hàng.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Giám đốc bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, đại học

Tuổi: 24-35

Kỹ năng thuyết trình (khả năng diễn đạt rõ ràng các vấn đề) và kỹ năng giao tiếp để làm việc với khách hàng doanh nghiệp

Thành thạo phần mềm tin học văn phòng cơ bản

Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực phần mềm

Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập không giới hạn (Lương cố định lên tới 15 triệu + 10% doanh thu)

Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi công tác

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát định kỳ,...

Chế độ phúc lợi xã hội: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... được đóng theo quy định của pháp luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt

