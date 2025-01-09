Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số nhà 104, Ngõ 54 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng để tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của Công ty
Gửi báo giá, tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng quan tâm qua kênh online
Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho quản lý
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm, sinh viên năm 4 có thể làm được full time
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương
Tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy leadership
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương
Tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy leadership
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao
Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 1.500.000 đồng + Lương KPI+ PC ăn trưa + thưởng
Có cơ hội tiếp xúc, làm việc trong môi trường công nghệ năng động, trẻ trung
Được đào tạo các kỹ năng làm việc; Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sale, Telesale, thuyết phục khách hàng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Hỗ trợ dấu mộc cho các bạn sinh viên
Có cơ hội tiếp xúc, làm việc trong môi trường công nghệ năng động, trẻ trung
Được đào tạo các kỹ năng làm việc; Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sale, Telesale, thuyết phục khách hàng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Hỗ trợ dấu mộc cho các bạn sinh viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI