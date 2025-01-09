Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 104, Ngõ 54 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng để tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ

Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của Công ty

Gửi báo giá, tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng quan tâm qua kênh online

Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho quản lý

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm, sinh viên năm 4 có thể làm được full time

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương

Tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy leadership

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao

Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 1.500.000 đồng + Lương KPI+ PC ăn trưa + thưởng

Có cơ hội tiếp xúc, làm việc trong môi trường công nghệ năng động, trẻ trung

Được đào tạo các kỹ năng làm việc; Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sale, Telesale, thuyết phục khách hàng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Hỗ trợ dấu mộc cho các bạn sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES

