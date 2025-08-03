Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm dựng và chỉnh sửa các video theo yêu cầu: TVC, video quảng cáo, video social media, video review sản phẩm.
Cắt ghép, xử lý âm thanh, hình ảnh, chèn hiệu ứng, kỹ xảo cơ bản, màu sắc để tạo ra video hoàn chỉnh, đúng thông điệp và phong cách thương hiệu.
Phối hợp với biên kịch, quay phim và các bộ phận liên quan để nắm rõ nội dung, ý tưởng và thông điệp cần truyền tải.
Tham gia vào quá trình đề xuất ý tưởng dựng, phong cách dựng phù hợp với từng chiến dịch.
Xuất bản file theo đúng chuẩn kỹ thuật, nộp đúng deadline.
Quản lý, lưu trữ các dữ liệu dựng phim một cách khoa học, có hệ thống.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có Nhiều Năm Kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng và đồ họa: Premiere, After effect và các phần mềm khác có liên quan;
Có khả năng sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng, tâm lý người xem.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Từ 8:30 - 17:30 (Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi)
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Số 24 Đinh Thị Thi, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 - 18 triệu + thưởng – Trao đổi thêm khi phỏng vấn;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ nhân viên trong công tác chuyên môn;
Chế độ đãi ngộ tốt: Nghỉ phép năm + Thưởng Tết + Bảo hiểm xã hội + Phục vụ buổi trưa miễn phí bởi đầu bếp chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 , tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

