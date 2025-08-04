Tuyển Giáo viên Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Kinderworld International Group (Singapore International School)
- Hồ Chí Minh: 103 Trần Cao Vân, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ:
• Truyền đạt kiến thức và kỹ năng để phát triển trí tuệ cho học sinh.
• Khơi dậy ở học sinh những giá trị đạo đức và xã hội thiết yếu cho sự phát triển của những công dân toàn cầu tốt.
• Hỗ trợ phát triển thể chất cho học sinh để nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển lành mạnh.
Trách nhiệm:
• Hiểu và trân trọng triết lý của nhà trường và truyền đạt cho học sinh.
• Củng cố các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn của nhà trường, đồng thời đảm bảo chúng được áp dụng và tuân thủ.
• Gương mẫu trong hành vi và quy tắc ứng xử.
• Tạo môi trường học tập và tương tác tối ưu trong lớp học, đồng thời theo dõi sự tiến bộ chung của học sinh.
• Áp dụng phương pháp tiếp cận, thấu hiểu trong việc hướng dẫn và rèn luyện kỷ luật cho học sinh.
Yêu cầu khác:
• Làm việc chặt chẽ và hòa hợp với các thành viên khác trong đội ngũ giáo viên vì lợi ích và nhu cầu của học sinh.
• Phát triển chuyên môn bằng cách nâng cao kỹ năng, kiến thức và phương pháp luận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Kinderworld International Group (Singapore International School) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kinderworld International Group (Singapore International School)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI