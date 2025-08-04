Tuyển Giáo viên Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

• Truyền đạt kiến thức và kỹ năng để phát triển trí tuệ cho học sinh.

• Khơi dậy ở học sinh những giá trị đạo đức và xã hội thiết yếu cho sự phát triển của những công dân toàn cầu tốt.

• Hỗ trợ phát triển thể chất cho học sinh để nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển lành mạnh.

Trách nhiệm:

• Hiểu và trân trọng triết lý của nhà trường và truyền đạt cho học sinh.

• Củng cố các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn của nhà trường, đồng thời đảm bảo chúng được áp dụng và tuân thủ.

• Gương mẫu trong hành vi và quy tắc ứng xử.

• Tạo môi trường học tập và tương tác tối ưu trong lớp học, đồng thời theo dõi sự tiến bộ chung của học sinh.

• Áp dụng phương pháp tiếp cận, thấu hiểu trong việc hướng dẫn và rèn luyện kỷ luật cho học sinh.

Yêu cầu khác:

• Làm việc chặt chẽ và hòa hợp với các thành viên khác trong đội ngũ giáo viên vì lợi ích và nhu cầu của học sinh.

• Phát triển chuyên môn bằng cách nâng cao kỹ năng, kiến thức và phương pháp luận.