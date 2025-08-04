Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 750 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Mức lương
500 - 750 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 2, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ
- Cát H
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 750 USD
① Xây dựng các hệ thống, công cụ dùng để quản lý, tối ưu hóa công việc trong nội bộ Công ty theo yêu cầu từ Công ty mẹ.
② Cải tiến web nội bộ của công ty, thực hiện các yêu cầu nội bộ.
③ Đào tạo các thao tác liên quan đến hệ thống quản lý nội bộ cho nhân viên trong công ty
Với Mức Lương 500 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin
① Có trên 2 năm kinh nghiệm làm các dự án .Net.
② Sử dụng thành thạo một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Postgre SQL, Oracle...
③ Có kiến thức chuyên môn về: OOP, Database & Code Design, .Net, Entity Framework, Javascript, Jquery, Typescript, Angular, Bootstrap
④ Thành thạo một trong các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN …
⑤ Có tư duy tốt về UI/UX
⑥ Khả năng nắm bắt, nghiên cứu công nghệ mới nhanh
⑦ Tư duy lập trình tốt, đam mê và mong muốn học hỏi trong lĩnh vực IT
⑧ Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu thiết kế phầm mềm
⑨ Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập cao
Tại Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
