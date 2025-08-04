Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 750 USD

Mức lương 500 - 750 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 2, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát H

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

① Xây dựng các hệ thống, công cụ dùng để quản lý, tối ưu hóa công việc trong nội bộ Công ty theo yêu cầu từ Công ty mẹ.

② Cải tiến web nội bộ của công ty, thực hiện các yêu cầu nội bộ.

③ Đào tạo các thao tác liên quan đến hệ thống quản lý nội bộ cho nhân viên trong công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin

① Có trên 2 năm kinh nghiệm làm các dự án .Net.

② Sử dụng thành thạo một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Postgre SQL, Oracle...

③ Có kiến thức chuyên môn về: OOP, Database & Code Design, .Net, Entity Framework, Javascript, Jquery, Typescript, Angular, Bootstrap

④ Thành thạo một trong các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN …

⑤ Có tư duy tốt về UI/UX

⑥ Khả năng nắm bắt, nghiên cứu công nghệ mới nhanh

⑦ Tư duy lập trình tốt, đam mê và mong muốn học hỏi trong lĩnh vực IT

⑧ Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu thiết kế phầm mềm

⑨ Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập cao

Quyền Lợi Được Hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

