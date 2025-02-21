Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toà nhà Lim Tower, 09 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1., Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
MANULIFE
• MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• CHÂN DUNG TUYỂN DỤNG:
Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
• QUYỀN LỢI:
4 nguồn thu nhập
xịn xò
chuyên nghiệp
công khai, minh bạch
4 nguồn thu nhập
xịn xò
chuyên nghiệp
công khai, minh bạch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI