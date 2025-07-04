Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 LK 2 90 nguyễn Tuân, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và mở rộng hoạt động tư vấn du học tại các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Vai trò này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục, quy trình xin visa, học bổng, cũng như khả năng lãnh đạo đội ngũ tư vấn viên và xây dựng quan hệ với đối tác quốc tế.

Tham gia xây dựng chiến lược phát triển và chiến lược kinh doanh của phòng kinh doanh.

Lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức và triển khai các hoạt động phát triển mạng lưới khách hàng.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu KPIs được giao.

Tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, trường học và cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận kinh doanh.

Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận trước Ban Giám Đốc.

Tổ chức các chương trình marketing, sự kiện truyền thông, hội thảo để thu hút khách hàng và phát triển thương hiệu.

Đại diện công ty tham gia hội nghị, hội thảo giáo dục quốc tế.

Đảm bảo các mục tiêu doanh thu và phát triển khách hàng trong khuôn khổ ngân sách và kế hoạch đã được phê duyệt.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế...

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong mảng giáo dục, đào tạo. Ưu tiên có kinh nghiệm mảng tư vấn học bổng du học.

Ưu tiên tiếng Anh tốt phục vụ công việc

Có khả năng lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ lâu dài với đối tác và khách hàng.

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Có đạo đức nghề nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 17 – 32 tr + Thưởng DS ( thu nhập khi đạt KPI từ 58.000.000 đ)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và sáng tạo.

Được đào tạo nâng cao chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong tổ chức.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ tết, cưới hỏi, sinh nhật, BHXH, BHYT.

Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, teambuilding, sự kiện lớn trong năm.

Hỗ trợ một phần tài chính cho người thân đi du học khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE

