Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE

Trưởng phòng kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1 LK 2 90 nguyễn Tuân, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và mở rộng hoạt động tư vấn du học tại các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Vai trò này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục, quy trình xin visa, học bổng, cũng như khả năng lãnh đạo đội ngũ tư vấn viên và xây dựng quan hệ với đối tác quốc tế.
Tham gia xây dựng chiến lược phát triển và chiến lược kinh doanh của phòng kinh doanh.
Lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức và triển khai các hoạt động phát triển mạng lưới khách hàng.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu KPIs được giao.
Tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, trường học và cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận kinh doanh.
Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận trước Ban Giám Đốc.
Tổ chức các chương trình marketing, sự kiện truyền thông, hội thảo để thu hút khách hàng và phát triển thương hiệu.
Đại diện công ty tham gia hội nghị, hội thảo giáo dục quốc tế.
Đảm bảo các mục tiêu doanh thu và phát triển khách hàng trong khuôn khổ ngân sách và kế hoạch đã được phê duyệt.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế...
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong mảng giáo dục, đào tạo. Ưu tiên có kinh nghiệm mảng tư vấn học bổng du học.
Ưu tiên tiếng Anh tốt phục vụ công việc
Có khả năng lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ lâu dài với đối tác và khách hàng.
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Có đạo đức nghề nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 17 – 32 tr + Thưởng DS ( thu nhập khi đạt KPI từ 58.000.000 đ)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và sáng tạo.
Được đào tạo nâng cao chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong tổ chức.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ tết, cưới hỏi, sinh nhật, BHXH, BHYT.
Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, teambuilding, sự kiện lớn trong năm.
Hỗ trợ một phần tài chính cho người thân đi du học khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 01, LK02, ngõ 90 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-20-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361523
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 6 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 6 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa Anh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa Anh Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ÂU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ÂU VIỆT
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN HB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN HB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Bristar
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần ICORP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Libra Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Libra Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PASSPORT LOUNGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH PASSPORT LOUNGE
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần TP Solar
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
25 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm