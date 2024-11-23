Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Mức lương
30 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63

- 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm bất động sản, bao gồm thông tin chi tiết về dự án, giá cả, và các thủ tục pháp lý liên quan
- Sản phẩm bán linh động, công ty phân phối các sản phẩm HOT trên thị trường: The Emerald 68 (Thành Phố Thuận An); Quý 4 mở bán dự án Citi Grand (Thành Phố Thủ Đức)... và nhiều dự án HOT khác.
- Hỗ trợ chốt deal khi khách hàng tham quan nhà mẫu, dự án cùng nhân sự mới.
- Hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán.
- Cập nhật và theo dõi tiến độ thanh toán, hợp đồng và các vấn đề liên quan đến khách hàng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ và mới.
- Tham gia các sự kiện, hội nghị và triển lãm liên quan đến lĩnh vực bất động sản

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành, (Nhận sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng & đáp ứng nhu cầu công việc làm full time)
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo - Ứng viên có kinh nghiệm làm sale, tư vấn, bán hàng, đặc biệt trong ngành BĐS lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Năng động, nhiệt tình và có định hướng kết quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ data KH; Hỗ trợ kênh chạy Marketing và công cụ tiếp cận & phát triển khách hàng: Công cụ AI salephone - Các điểm tiếp cận Khách hàng tại các trung tâm thương mại lớn như: Lotte, Aemall, Coop, Go...
- Lương cơ bản lên chính thức từ 6,5M + Hoa hồng mỗi giao dịch: 50M- 400M (Cao Top 1 thị trường)
- Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN).
- Các chế độ phúc lợi theo quy chế của công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ).
- Chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình.
- ĐƯỢC ĐÀO TẠO TẤT CẢ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYÊN MÔN VỀ BĐS.
- ĐƯỢC TIẾP CẬN TẤT CẢ KÊNH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

