Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Wufeng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C12 - C12A Đường số 10, KCN Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Phát triển khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường để đạt được mục tiêu.

+ Nghiên cứu thu thập thông tin về thị trường, thị hiếu khách hàng, mẫu mã, giá cả, kỹ thuật và cách đóng gói bảo quản sản phẩm... để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

+ Phân tích các yếu tố về giá cả thị trường, giá cả cạnh tranh để xây dựng giá thành hợp lý cho công ty. + Lập kế hoạch, báo cáo tiến độ thực hiện công tác phát triển khách hàng mới, củng cố chăm soc khách hàng cũ, đề xuất biện pháp mở rộng thị phần.

+ Tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng, phối hợp với các phòng ban đề xuất biện pháp khắc phục và giải quyết vấn đề.

+ Xây dựng mục tiêu hoạt động theo năm và quý và tháng của bộ phận bán hàng.

+ Phân tích tiềm năng của khách hàng về doanh số, sản lượng và đề xuất hướng mở rộng hay thu hẹp công nợ kể cả ngừng cung cấp hàng.

+ Phối hợp Tài Chính Kế toán đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ.

+ Báo cáo hoạt động theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.

+ khu vực phụ trách : 1. miền trung 2. miền tay.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên Có kinh nghiệm thị trường thiết bị nghành nước ,vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh.

+ Ưu tiên Có các mối quan hệ với các công ty xây dựng , có khát vọng phát triển nghề nghiệp chuyên sâu gắn bó lâu dài, có thể đi công tác các tỉnh và thành phố tại việt nam.

+ Năng động, nhạy bén hoạt bát, trung thực, nhiệt tình.

+ Kiến thức sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

+ Có trách nhiệm trong công việc, tác phong nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến, có kiên nhẫn.

+ Có khả năng chịu đựng áp lực và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty TNHH Wufeng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng doanh số % hoa hồng.

+ Có HĐLĐ, tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo luật lao động hiện hành.

+ Lương tháng 13 thưởng cuối năm.

+ Ngày nghỉ: theo quy định.

+ Trợ cấp tiền xăng, tiền điện thoại, tiền khách sạn.

+ Mức lương cố định hoặc thay đổi tùy theo trình độ hoặc hiệu suất của từng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wufeng Việt Nam

