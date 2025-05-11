Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lewu Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118/127A/28 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng;

Demo phần mềm, tư vấn trực tiếp cho khách hàng;

Đàm phán, chốt Sales;

Theo dõi tình hình triển khai, duy trì chăm sóc khách hàng;

Lên kế hoạch và thực hiện công việc theo đúng mục tiêu cam kết;

Tổng hợp số liệu, thông tin, báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án cho cấp quản lý, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Viễn thông/ CNTT.. có kiến thức cơ bản hoặc yêu thích các sản phẩm CNTT;

Ưu tiên có kiến thức về mạng CNTT, viễn thông;

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc sales các công ty CNTT;

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn và thương lượng khách hàng tốt. Giao tiếp tiếng anh là một lợi thế;

Khả năng phán đoán nhu cầu thị trường và nhanh nhạy trong xử lý công việc, thực hiện được các cam kết đã đưa ra;

Có tinh thần chủ động và trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Lewu Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng.

Lương tháng 13, thưởng các kỳ lễ, và các khoản thưởng khác (nếu có).

Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến.

Môi trường năng động, thân thiện.

Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Thăng tiến: được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản than, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Buổi sáng từ 8h00 – 12h; Buổi chiều từ 13h30 – 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lewu Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin