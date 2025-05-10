Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lavita Charm, 29 đường số 1, Phường Trường Thọ, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
- TTS làm việc trên lượng khách có sẵn của công ty (khách do công ty tìm kiếm, khách có sẵn nhu cầu thật)
- Liên hệ và lên lịch dẫn khách đi xem Căn Hộ thực tế
- Được sự hướng dẫn tận tâm của quản lý trong quá trình làm việc
- Không cần phải đi thị trường, không cần gọi telesale data ảo, lượng khách của công ty có sẵn nhu cầu thực tế.
- Thời hạn thực tập: Đủ 3 tháng
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có đạo đức nghề nghiệp, nhanh nhẹn, năng động
- Thân thiện, nhiệt tình, cẩn thận, có tư duy phục vụ tốt.
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc.
- Được đào tạo chuyên nghiệp về phát triển bản thân, dự án và thị trường BĐS.
- Thời gian làm việc:
+ Từ 8h đến 17h30 (Nghỉ trưa từ 11h30 - 13h)
+ Được Off 4 ngày/tháng
- Hỗ trợ lương: 1 Triệu/tháng + phụ cấp + HH
- Hỗ trợ Mộc sau khi kết thúc kì thực tập
- Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức
- Các buổi ăn uống, trà sữa, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
