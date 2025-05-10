Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lavita Charm, 29 đường số 1, Phường Trường Thọ, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

- TTS làm việc trên lượng khách có sẵn của công ty (khách do công ty tìm kiếm, khách có sẵn nhu cầu thật)

- Liên hệ và lên lịch dẫn khách đi xem Căn Hộ thực tế

- Được sự hướng dẫn tận tâm của quản lý trong quá trình làm việc

- Không cần phải đi thị trường, không cần gọi telesale data ảo, lượng khách của công ty có sẵn nhu cầu thực tế.

- Thời hạn thực tập: Đủ 3 tháng

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có đạo đức nghề nghiệp, nhanh nhẹn, năng động

- Thân thiện, nhiệt tình, cẩn thận, có tư duy phục vụ tốt.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc.

- Được đào tạo chuyên nghiệp về phát triển bản thân, dự án và thị trường BĐS.

- Thời gian làm việc:

+ Từ 8h đến 17h30 (Nghỉ trưa từ 11h30 - 13h)

+ Được Off 4 ngày/tháng

- Hỗ trợ lương: 1 Triệu/tháng + phụ cấp + HH

- Hỗ trợ Mộc sau khi kết thúc kì thực tập

- Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức

- Các buổi ăn uống, trà sữa, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

