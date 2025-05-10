Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tầng 5, Toà Nhà CECO, 324 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng - Thừa Thiên Hếu - Quảng Nam, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua nghiên cứu thị trường, mạng xã hội, và quảng cáo.

- Tư vấn các sản phẩm vay và hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục.

- Chăm sóc khách hàng sau giải ngân, giải quyết vấn đề phát sinh và hỗ trợ thanh toán.

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18, tốt nghiệp THPT trở lên.

- Đam mê với công việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

- Có ngoại hình, năng động trong giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng là một lợi thế.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Sale như ngành tài chính ngân hàng, hàng tiêu dùng, marketing, bất động sản, bảo hiểm nhân thọ,...

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương kinh doanh + Hoa hồng doanh số đến 4,4 % + Hoa hồng Bảo hiểm 29% (Tổng thu nhập 6- 50 triệu ) cùng contest khen thưởng thường xuyên của Các cấp Quản Lý và Công Ty.

- Các chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật lao động quy định.

- Phúc lợi đặc biệt khi ký hợp đồng lao động sẽ được công ty tham gia gói Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe PTI với hàng loạt các quyền lợi vượt trội.

- Đào tạo kỹ năng sale, marketing, phát triển tư duy từ \"ZERO thành HERO\" cùng môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Ứng viên có lương chuyển khoản 3 tháng hoặc ký Hợp đồng lao động ở Các Công Ty Tài Chính/ Ngân Hàng khác được tuyển thẳng chính thức không cần qua thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin