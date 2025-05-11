Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: Hàng tiêu dùng nhanh (Khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng,...)
- Tìm kiếm, mở rộng các đối tượng khách hàng mới thị trường kênh GT (cửa hàng, tạp hóa, chợ,...), chăm sóc và duy trì mối quan hệ để gia tăng doanh thu và độ phủ
- Đề xuất và thực hiện chiến lược phát triển doanh số theo từng khu vực
- Đàm phán hợp đồng, xử lý đơn hàng, triển khai chương trình ưu đãi,...
- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho quản lý trực tiếp theo yêu cầu
Địa điểm làm việc:
- Tuyến Tân Bình - Tân Phú - Gò Vấp - Hóc Môn - Q12: Tuyển 2 nhân sự
- Tuyến Q10 - Q11 - Q5: Tuyển 2 nhân sự
- Tuyến Q4_Q7_Q8_Bình Chánh: Tuyển 2 nhân sự
- Tuyến Thủ Đức: Tuyển 2 nhân sự
- Tuyến Q1 - Q3 - Nhà Bè - Cần Giờ: Tuyển 2 nhân sự

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từng có kinh nghiệm vị trí Nhân viên Kinh doanh, tư vấn, bán hàng ít nhất 1 năm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng kênh GT, ngành hàng tiêu dùng
- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng
- Khả năng giao tiếp tốt, khéo léo, có mối quan hệ rộng

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn 8-15tr gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Doanh số tháng
- Thưởng quý + Thưởng năm theo kết quả công việc
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, du lịch – teambuilding
- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân
- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

