Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: Hàng tiêu dùng nhanh (Khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng,...)

- Tìm kiếm, mở rộng các đối tượng khách hàng mới thị trường kênh GT (cửa hàng, tạp hóa, chợ,...), chăm sóc và duy trì mối quan hệ để gia tăng doanh thu và độ phủ

- Đề xuất và thực hiện chiến lược phát triển doanh số theo từng khu vực

- Đàm phán hợp đồng, xử lý đơn hàng, triển khai chương trình ưu đãi,...

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho quản lý trực tiếp theo yêu cầu

- Tuyến Tân Bình - Tân Phú - Gò Vấp - Hóc Môn - Q12: Tuyển 2 nhân sự

- Tuyến Q10 - Q11 - Q5: Tuyển 2 nhân sự

- Tuyến Q4_Q7_Q8_Bình Chánh: Tuyển 2 nhân sự

- Tuyến Thủ Đức: Tuyển 2 nhân sự

- Tuyến Q1 - Q3 - Nhà Bè - Cần Giờ: Tuyển 2 nhân sự

- Từng có kinh nghiệm vị trí Nhân viên Kinh doanh, tư vấn, bán hàng ít nhất 1 năm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng kênh GT, ngành hàng tiêu dùng

- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng

- Khả năng giao tiếp tốt, khéo léo, có mối quan hệ rộng

- Thu nhập hấp dẫn 8-15tr gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Doanh số tháng

- Thưởng quý + Thưởng năm theo kết quả công việc

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, du lịch – teambuilding

- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân

- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản

