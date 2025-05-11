Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BAO BÁP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27/13/8 Đường 27, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về nhu cầu sử dụng sản phẩm phù hợp các mặt hàng về cáp thép, vật tư nâng hạ .....

– Lập đơn báo giá theo nhu cầu khách hàng

– Thương thảo và soạn thảo hợp đồng theo quy định và quy chế của công ty

– Ghi nhận và báo cáo phản hồi về chất lượng sản phẩm

– Tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng

– Theo dõi tiến độ hợp đồng và hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ

– Tìm hiểu và báo cáo về các đối thủ cạnh tranh

– Thực hiện nghiêm túc nội quy công ty, theo các yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, đam mê bán hàng, sẽ được đào tạo về sản phẩm .

– Chịu khó, trung thực, tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel,…

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm Sale tất cả các lĩnh vực .

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÁP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-15tr + hoa hồng doanh số bán hàng+ thưởng.

– Đóng BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định Nhà nước.

– Lương tháng 13 và thưởng lễ, Tết.......

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÁP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.