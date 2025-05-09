Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: 155/9 Đinh Bộ Lĩnh p26, Bình Thạnh, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sales Quốc tế:

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

- Hiểu rõ các sản phẩm của Công ty để giới thiệu với khách hàng.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Quản lý đơn hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Sales Nội địa:

- Đề xuất các chiến lược tăng trưởng doanh số, phát triển khách hàng và đại lý mới.

- Hiểu rõ các sản phẩm của Công ty để giới thiệu với khách hàng và đại lý.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đại lý.

- Tư vấn các chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sale kinh doanh Quốc tế :

- Đại học chuyên ngành Kinh tế (ưu tiên có kinh nghiệm Sales)

- Giao tiếp tốt : thông thạo tiếng Anh (ưu tiên biết thêm ngoại ngữ thứ 2: tiếng Trung hoặc tiếng Nhật).

- Thông thạo vi tính văn phòng và kỹ năng làm việc nhóm.

Sale Nội địa:

- Đại học chuyên ngành Kinh tế (ưu tiên có kinh nghiệm Sales).

Tại CÔNG TY CP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương (thử việc) : 07 triệu đồng/ tháng

- Thu nhập Bình Quân hàng năm trên 14 triệu đồng/ tháng.

- Cơ hội đi công tác nước ngoài.

- Được hưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh

- Được thưởng 03 ngày Lễ lớn trong năm (30/4-01/5; 02/9; 01/01) theo kết quả kinh doanh

- Cơ hội du lịch hàng năm và cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được hưởng nhiều chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

