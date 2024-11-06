Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.
Tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm và chiến lược của công ty và trao đổi với khách hàng.
Xác định và phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp truyền thông, quảng cáo cho doanh nghiệp.
Thực hiện thủ tục và ký kết hợp đồng.
Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp và cập nhật thông tin với bộ phận sản xuất
Hỗ trợ giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm về sales, tư vấn, CSKH.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
Có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh
Thành thạo tin học văn phòng.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 đến 20 triệu (Lương cứng + hoa hồng).
Lương cứng từ 5 đến 9 triệu (Lũy tiến theo doanh số).
Hoa hồng từ 8 đến 13%
Thưởng tuần, tháng, quý theo qui định
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật theo quy định của công ty.
Được tham gia đầy đủ BHXH và chế độ phúc lợi theo quy định.
Được hỗ trợ đào tạo 1:1 từ trưởng bộ phận, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các hoạt động team building 2 lần/năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 05 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

