Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8/28 TA22, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Làm nội dung, chỉnh sửa video

- Đăng tải nội dung trên các nền tảng

- Được đào tạo

- Làm việc online tại nhà, mỗi tuần tới công ty 1 lần, khu vực HCM.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 trở lên, ưu tiên sinh viên

- Biết sử dụng capcut, quay video và chụp ảnh bằng đt.

- Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng (5-15triệu)

- Sinh nhật

- Thưởng sáng tạo

- Liên hoan mỗi tháng

- Du lịch hàng năm

- Công ty có lộ trình thăng tiến gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM

