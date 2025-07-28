Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8/28 TA22, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
- Làm nội dung, chỉnh sửa video
- Đăng tải nội dung trên các nền tảng
- Được đào tạo
- Làm việc online tại nhà, mỗi tuần tới công ty 1 lần, khu vực HCM.
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 18 trở lên, ưu tiên sinh viên
- Biết sử dụng capcut, quay video và chụp ảnh bằng đt.
- Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + thưởng (5-15triệu)
- Sinh nhật
- Thưởng sáng tạo
- Liên hoan mỗi tháng
- Du lịch hàng năm
- Công ty có lộ trình thăng tiến gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
