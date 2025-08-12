Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75 Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn, hỗ trợ KH tham gia các sản phẩm tín dụng, phi tín dụng theo data Ngân hàng cung cấp.

Thời gian làm việc linh hoạt

Làm việc trên hệ thống online không cần gặp trực tiếp

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên Cao đẳng/Đại học năm 2.3.4 hoặc sinh viên mới ra trường

Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích làm việc trong môi trường Ngân Hàng

Chăm chỉ, cầu tiến, yêu thích kinh doanh và có đam mê kiếm tiền.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn, trung bình 5-15 triệu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, làm quen với các nghiệp vụ ngân hàng, tạo dựng mối quan hệ và làm đẹp CV sau này

Văn phòng điều hòa mát rượi, đồng nghiệp năng động thân thiện.

Thích hợp cho các bạn sinh viên năm 1.2.3 muốn trải nghiệp công việc thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.