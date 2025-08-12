Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank)
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 75 Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Gọi điện tư vấn, hỗ trợ KH tham gia các sản phẩm tín dụng, phi tín dụng theo data Ngân hàng cung cấp.
Thời gian làm việc linh hoạt
Làm việc trên hệ thống online không cần gặp trực tiếp
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên Cao đẳng/Đại học năm 2.3.4 hoặc sinh viên mới ra trường
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích làm việc trong môi trường Ngân Hàng
Chăm chỉ, cầu tiến, yêu thích kinh doanh và có đam mê kiếm tiền.
Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn, trung bình 5-15 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, làm quen với các nghiệp vụ ngân hàng, tạo dựng mối quan hệ và làm đẹp CV sau này
Văn phòng điều hòa mát rượi, đồng nghiệp năng động thân thiện.
Thích hợp cho các bạn sinh viên năm 1.2.3 muốn trải nghiệp công việc thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
