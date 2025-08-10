Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads, SEO, thiết kế website...).

Đàm phán, chốt hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để triển khai dịch vụ cho khách hàng.

Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

Được đào tạo bài bản từ đầu

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm – Được đào tạo bài bản từ A-Z - Hỗ trợ dấu và tài liệu thực tập

Làm full-time từ thứ 2 đến thứ 6

Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Chủ động, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc.

Biết sử dụng máy tính và mạng xã hội cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 VND – 15.000.000 VND (Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPIs) -

Review lương, xét duyệt dựa theo năng lực, chính sách thưởng rõ ràng.

Lộ trình phát triển rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Được đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước,

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

