Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing và tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng.
Giới thiệu, tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm: NHÀ DI ĐÔNG.
Phối hợp với các bộ phận khác nhằm đảm bảo hiệu quả bán hàng, tiến độ sản xuất, kinh doanh sản phẩm.
Liên tục học hỏi và tối ưu quy trình bán hàng và các kỹ năng bán hàng của cá nhân, đội nhóm.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành,... có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh là một lợi thế.
Có đam mê kinh doanh và mong muốn nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh.
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục tốt.
Có tư duy linh hoạt, nhạy bén trong việc xử lý các tình huống thực tế.
Có thể đi công tác trong ngày/ ngắn ngày (Khảo sát mặt bằng).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo tranh và theo năng lực, bao gồm
Lương cơ bản:
Thử việc: 02 tháng hưởng 85% LCB, Nếu trong thời gian Thử việc phát sinh doanh số được xét lên chính thức tại thời điểm phát sinh.
Lương doanh số: 2,5 - 3% doanh thu bán hàng.
Thưởng doanh số tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày công thực tế.
Phụ cấp điện thoại: 100.000đ/tháng (chính thức).
Thưởng các ngày lễ tết và các dịp khác theo quy định của công ty;
Các chế độ BHXH, nghỉ phép, hiếu hỉ theo quy định của pháp luật.
Làm việc giờ hành chính từ 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30p từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85, đường thống nhất, tân lập, thái nguyên

