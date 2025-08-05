Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing và tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng.

Giới thiệu, tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm: NHÀ DI ĐÔNG.

Phối hợp với các bộ phận khác nhằm đảm bảo hiệu quả bán hàng, tiến độ sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Liên tục học hỏi và tối ưu quy trình bán hàng và các kỹ năng bán hàng của cá nhân, đội nhóm.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành,... có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh là một lợi thế.

Có đam mê kinh doanh và mong muốn nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh.

Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục tốt.

Có tư duy linh hoạt, nhạy bén trong việc xử lý các tình huống thực tế.

Có thể đi công tác trong ngày/ ngắn ngày (Khảo sát mặt bằng).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo tranh và theo năng lực, bao gồm

Lương cơ bản:

Thử việc: 02 tháng hưởng 85% LCB, Nếu trong thời gian Thử việc phát sinh doanh số được xét lên chính thức tại thời điểm phát sinh.

Lương doanh số: 2,5 - 3% doanh thu bán hàng.

Thưởng doanh số tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày công thực tế.

Phụ cấp điện thoại: 100.000đ/tháng (chính thức).

Thưởng các ngày lễ tết và các dịp khác theo quy định của công ty;

Các chế độ BHXH, nghỉ phép, hiếu hỉ theo quy định của pháp luật.

Làm việc giờ hành chính từ 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30p từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

