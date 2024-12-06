Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN OCEAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Trần Việt, 236A/1 Lê Văn Sỹ, P.1, Tân Bình, Q.Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Các công việc chính:

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ tài chính của doanh nghiệp (Dịch vụ vay thẻ)

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tín dụng (trực tiếp hoặc gián tiếp).

- Giải quyết các vấn đề, thắc mắc hoặc khiếu nại của khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và độ tin cậy cao đối với sản phẩm/dịch vụ.

- Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp tài chính tối ưu phù hợp với tình hình tài chính cá nhân của họ.

- Báo cáo lên cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề hoặc các mối quan tâm của khách hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, cũng như tiềm năng mở rộng thị trường cho các sản phẩm tài chính tín dụng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm thủ tục, xét duyệt và ký kết hợp đồng.

KPI công việc:

- Các chỉ số bán hàng

+ Số lượng khách hàng tiềm năng được tiếp cận và tư vấn.

+ Số lượng hợp đồng chốt được hàng tháng

+ Tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng (leads) thành khách hàng thực tế.

- Giá trị hợp đồng trung bình

- Mức độ hài lòng của khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp tối thiểu THPT, độ tuổi từ 18 - 50

- Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan

- Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế

- Khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và làm việc hiệu quả hướng tới mục tiêu doanh số.

- Có kỹ năng tư vấn, đàm phán và giao tiếp tốt với nhiều đối tượng khách hàng

- Hiểu biết về thị trường tài chính và quy trình xét duyệt tín dụng là một lợi thế.

- Thành thạo các kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN OCEAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cứng và hoa hồng cạnh tranh dựa trên hiệu quả kinh doanh. Dao động 7 – 20tr/tháng

- Được đào tạo bài bản về các sản phẩm tài chính tín dụng, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi nội bộ khác.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding và du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN OCEAN

