Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 5 - 50 Triệu

Mức lương
5 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 63 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Tư vấn giới thiệu sản phẩm ô tô công ty đang kinh doanh với khách hàng,
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng,
Quản lý hồ sơ khách hàng, thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng định kỳ,
Các công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn,
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đai học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, cơ khí ô tô,
Có kiến thức về ô tô,
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp,
Có cơ hội phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn,
Được tham gia BHXH, YT, TN đầy đủ,
Được tổ chức sinh nhật,
Được hưởng hoa hồng cao,
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
