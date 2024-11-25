Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 5 - 50 Triệu

Mức lương 5 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 63 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 50 Triệu

Tư vấn giới thiệu sản phẩm ô tô công ty đang kinh doanh với khách hàng,

Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng,

Quản lý hồ sơ khách hàng, thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng định kỳ,

Các công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn,

Với Mức Lương 5 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đai học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, cơ khí ô tô,

Có kiến thức về ô tô,

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp,

Có cơ hội phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn,

Được tham gia BHXH, YT, TN đầy đủ,

Được tổ chức sinh nhật,

Được hưởng hoa hồng cao,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.