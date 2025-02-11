Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam
- Hà Nội: The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1,200 USD
- Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường. Nhận khách hàng và thị trường từ Công ty giao quản lý và phát triển theo tình hình thực tế.
- Dựa vào kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra hướng, chính sách kinh doanh.
- Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh.
- Thường xuyên duy trì và phát triển mối quan hệ với các Đại lý (tỉnh) và cửa hàng (khu vực Hà Nội).
- Training đại lý mới về sản phẩm công ty. Cập nhật và trao đổi về sản phẩm, bảng giá, chiết khấu các chương trình hỗ trợ, khuyến mại bán hàng của công ty theo từng chiến dịch.
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình. Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ theo quy định.
- Đề xuất kế hoạch kinh doanh cho từng đại lý, thị trường theo tháng, quý, năm.
Với Mức Lương 500 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 24 - 32 tuổi.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
