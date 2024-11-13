Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Du lịch Trần Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Du lịch Trần Việt
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 45/1 Hùng Vương, Nha Trang, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Tư vấn sản phẩm và liệu trình chăm sóc sức khỏe.
- Mở rộng thị trường, tìm đối tác mới.
- Phối hợp cùng team triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại như: tham gia hội chợ, chiến dịch tung sản phẩm, nghiên cứu thị trường...
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm (bắt buộc) ở các vị trí: nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, tư vấn dịch vụ.
- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc.
- Ưu tiên người có tìm hiểu và yêu thích về sáng tạo nội dung trên Social media và có kiến thức về các sàn thương mại điện tử.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
- Chịu áp lực và thử thách trong công việc.
-Tốt nghiệp Đại học các ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh.
- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc.
- Ưu tiên người có tìm hiểu và yêu thích về sáng tạo nội dung trên Social media và có kiến thức về các sàn thương mại điện tử.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
- Chịu áp lực và thử thách trong công việc.
-Tốt nghiệp Đại học các ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh.
Tại Công ty TNHH Du lịch Trần Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật và công ty
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc
- Được làm việc và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Thưởng cuối năm
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc
- Được làm việc và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Trần Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI