Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Du lịch Trần Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 45/1 Hùng Vương, Nha Trang, TP Nha Trang

- Tư vấn sản phẩm và liệu trình chăm sóc sức khỏe.

- Mở rộng thị trường, tìm đối tác mới.

- Phối hợp cùng team triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại như: tham gia hội chợ, chiến dịch tung sản phẩm, nghiên cứu thị trường...

- Có kinh nghiệm (bắt buộc) ở các vị trí: nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, tư vấn dịch vụ.

- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc.

- Ưu tiên người có tìm hiểu và yêu thích về sáng tạo nội dung trên Social media và có kiến thức về các sàn thương mại điện tử.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

- Chịu áp lực và thử thách trong công việc.

-Tốt nghiệp Đại học các ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật và công ty

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc

- Được làm việc và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Thưởng cuối năm

