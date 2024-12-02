Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Tami Natural Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý sàn Tiktokshop của công ty;

- Chịu trách nhiệm về Media plan của Kênh; hướng phát triển của Tiktokshop; kết hợp hướng phát triển của sàn Thương mại điện tử của công ty với gian hàng Tiktokshop;

- Xử lí các vấn đề của gian hàng, là cầu nối trao đổi với đối tác Tiktok của công ty;

- Kết hợp với các phòng ban (kho vận, kinh doanh, kế toán) để vận hành gian hàng Tiktokshop;

- Tìm kiếm các livestreamer, KOC; Quản lí hệ thống KOC, livestreamer làm việc kết hợp với gian hàng.

- Tham gia tổ chức toàn bộ quá trình xây dựng phòng livestream từ đầu và đạt hiệu quả tốt

* Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng

- Tăng lương hàng năm.

- Thưởng lễ tết, quà sinh nhật, bánh trung thu, hỗ trợ nuôi con nhỏ

- Lương tháng 13,14

- Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.

- Du lịch hàng năm & tham gia các tour thực tế của công ty.

- Môi trường làm việc tốt, năng động, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.

* Địa chỉ làm việc: Số 66, Đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM

Thời gian làm việc: 8h -17h (Thứ 2 - Thứ 7)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành TMĐT, Digital Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan;

- Có kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT từ 1 năm trở lên;

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, có kinh nghiệm sáng tạo nội dung;

- Thành thạo các chính sách nền tảng, đăng ký các chương trình khuyến mãi và quản lý cửa hàng.

- Có hiểu biết sâu sắc về nội dung video ngắn và nội dung livestream tại Việt Nam

- Hiểu biết về thuật toán tiktok;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

