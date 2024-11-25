Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 8/12 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Triển khai kế hoạch bán hàng kế hoạch bán hàng trên các sàn TMĐT (Tiktokshop, Shopee).

- Triển khai các chương trình khuyến mại, cài đặt quảng cáo, tối ưu chi phí quảng cáo trên sàn TMĐT.

- Theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý đơn hàng, khiếu nại khách hàng, tồn kho và các vấn đề phát sinh khác.

- Đăng bán sản phẩm lên sàn bao gồm: hình ảnh, giá bán, mô tả sản phẩm.Kiểm tra hình ảnh, thay đổi nội dung cho phù hợp với chủ đề gian hàng và từng chiến dịch Marketing.

- Tối ưu hóa các chỉ số trong shop đạt mức tốt nhất (tỷ lệ phản hồi, hủy, hoàn tiền...)

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch hàng tháng, báo cáo hiệu quả hoạt động từng tuần, tháng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

- Có kinh nghiệm vận hàng sàn thương mại điện tử

- Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing trên sàn.

- Có mục tiêu rõ ràng, mong muốn phát triển trong ngành TMĐT

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000 + Hoa hồng.

- Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT hàng năm, được nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT hàng năm, đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam

