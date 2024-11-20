Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Contact hotels to sign the contract to join Extranet system (this system supports to sell hotel rooms on our website)/ Liên hệ & đàm phán với các khách sạn tham gia vào hệ thống Extranet (hệ thống hỗ trợ bán phòng trên web);
Update the hotels information, pictures, facilities to Extranet system/ Cập nhật thông tin, hình ảnh, cơ sở vật chất mới nhất của khách sạn vào hệ thống Extranet;
Manage the room rate, allotment, promotion, blackout dates/ Quản lý giá phòng, chương trình khuyến mãi, tình trạng phòng trống;
Check and compare rates with others websites/ Kiểm tra và so sánh giá với các trang web khác;
Follow up and process payments/ Theo dõi và xử lý các khoản thanh toán;
Take responsibility to resolve problems when it occurs/ Có trách nhiệm giải quyết các sự cố liên quan khi xảy ra;
Cooperate with other departments to arrange other services (if any)/ Liên hệ, hợp tác với các bộ phận liên quan để sắp xếp các dịch vụ khác (nếu có).
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Graduated from College or University, majoring in Restaurant and Hospitality Management or related major/ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Nhà hàng- Khách sạn hoặc các chuyên ngành liên quan;
Having experience of hotels at Travel Agents (OTA with 1 year is required)/ Có kinh nghiệm mảng khách sạn tại các Đại lý lữ hành (bắt buộc có 1 năm kinh nghiệm về OTA);
Good at English/ Tiếng Anh tốt (đọc + viết);
Good at computer skills (Word, Excel, PowerPoint)/ Kỹ năng vi tính cơ bản: Word, Excel, PowerPoint;
Detail-oriented & information analysis/ Kỹ tính, chú ý tiểu tiết và xử lý, phân tích thông tin;
Willing to learn the knowledge/ Sẵn sàng học hỏi kiến thức mới.
Tại Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Insurance according to Vietnam Law (on total salary)/ Bảo hiểm theo Luật Việt Nam (trên tổng mức lương)
Uniform/ Đồng phục
Company Trip/ Du lịch
Medical Insurance/ Bảo hiểm sức khỏe
Salary Increase and Promotion evaluation (once a year)/ Tăng lương và xét thăng cấp (mỗi năm một lần)
New Year & Tet Bonus, 13th Salary/ Thưởng Tết dương lịch và âm lịch, lương tháng 13
Business trip Allowance/ Trợ cấp đi công tác
Japanese Language Certificate Allowance (if any)/ Trợ cấp bằng năng lực Tiếng Nhật (nếu có)
Other allowance as Company policies/ Các khoản trợ cấp khác theo qui định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng M,Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

