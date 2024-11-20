Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Contact hotels to sign the contract to join Extranet system (this system supports to sell hotel rooms on our website)/ Liên hệ & đàm phán với các khách sạn tham gia vào hệ thống Extranet (hệ thống hỗ trợ bán phòng trên web);

Liên hệ & đàm phán với các khách sạn tham gia vào hệ thống Extranet (hệ thống hỗ trợ bán phòng trên web)

Update the hotels information, pictures, facilities to Extranet system/ Cập nhật thông tin, hình ảnh, cơ sở vật chất mới nhất của khách sạn vào hệ thống Extranet;

Cập nhật thông tin, hình ảnh, cơ sở vật chất mới nhất của khách sạn vào hệ thống Extranet

Manage the room rate, allotment, promotion, blackout dates/ Quản lý giá phòng, chương trình khuyến mãi, tình trạng phòng trống;

Quản lý giá phòng, chương trình khuyến mãi, tình trạng phòng trống

Check and compare rates with others websites/ Kiểm tra và so sánh giá với các trang web khác;

Kiểm tra và so sánh giá với các trang web khác

Follow up and process payments/ Theo dõi và xử lý các khoản thanh toán;

Theo dõi và xử lý các khoản thanh toán

Take responsibility to resolve problems when it occurs/ Có trách nhiệm giải quyết các sự cố liên quan khi xảy ra;

Có trách nhiệm giải quyết các sự cố liên quan khi xảy ra

Cooperate with other departments to arrange other services (if any)/ Liên hệ, hợp tác với các bộ phận liên quan để sắp xếp các dịch vụ khác (nếu có).

Liên hệ, hợp tác với các bộ phận liên quan để sắp xếp các dịch vụ khác (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Graduated from College or University, majoring in Restaurant and Hospitality Management or related major/ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Nhà hàng- Khách sạn hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Nhà hàng- Khách sạn hoặc các chuyên ngành liên quan

Having experience of hotels at Travel Agents (OTA with 1 year is required)/ Có kinh nghiệm mảng khách sạn tại các Đại lý lữ hành (bắt buộc có 1 năm kinh nghiệm về OTA);

Có kinh nghiệm mảng khách sạn tại các Đại lý lữ hành (bắt buộc có 1 năm kinh nghiệm về OTA)

Good at English/ Tiếng Anh tốt (đọc + viết);

Tiếng Anh tốt (đọc + viết)

Good at computer skills (Word, Excel, PowerPoint)/ Kỹ năng vi tính cơ bản: Word, Excel, PowerPoint;

Kỹ năng vi tính cơ bản: Word, Excel, PowerPoint

Detail-oriented & information analysis/ Kỹ tính, chú ý tiểu tiết và xử lý, phân tích thông tin;

Kỹ tính, chú ý tiểu tiết và xử lý, phân tích thông tin

Willing to learn the knowledge/ Sẵn sàng học hỏi kiến thức mới.

Sẵn sàng học hỏi kiến thức mới

Tại Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Insurance according to Vietnam Law (on total salary)/ Bảo hiểm theo Luật Việt Nam (trên tổng mức lương)

Bảo hiểm theo Luật Việt Nam (trên tổng mức lương)

Uniform/ Đồng phục

Đồng phục

Company Trip/ Du lịch

Du lịch

Medical Insurance/ Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Salary Increase and Promotion evaluation (once a year)/ Tăng lương và xét thăng cấp (mỗi năm một lần)

Tăng lương và xét thăng cấp (mỗi năm một lần)

New Year & Tet Bonus, 13th Salary/ Thưởng Tết dương lịch và âm lịch, lương tháng 13

Thưởng Tết dương lịch và âm lịch, lương tháng 13

Business trip Allowance/ Trợ cấp đi công tác

Trợ cấp đi công tác

Japanese Language Certificate Allowance (if any)/ Trợ cấp bằng năng lực Tiếng Nhật (nếu có)

Trợ cấp bằng năng lực Tiếng Nhật (nếu có)

Other allowance as Company policies/ Các khoản trợ cấp khác theo qui định công ty

Các khoản trợ cấp khác theo qui định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam

