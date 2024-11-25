Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 822/21F Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Đăng bài bán hàng trên các nền tảng TMĐT

- Cập nhật hình ảnh sản phẩm trên sàn

- Cập nhật nội dung và chương trình bán hàng trên sàn

- Đóng gói và bán hàng trên sàn

- Thiết lập sàn thông minh theo su hướng

- Livestream

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng các sàn TMĐT

- Có khả năng ăn nói và đứng trước máy quay

- Biết thiết kế đơn giản

- Có khả năng viết bài

- Có khả năng tương tác trên mạng xã hội

- Tỉ mỉ, cẩn thận trong việc đóng gói đơn hàng

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn lên đến 20 triệu. (Lương cứng + Thưởng KPIs + % doanh thu bán hàng).

- Được tham gia các hoạt động teambuilding của công ty ít nhất 1 lần/năm

- Được làm việc trong môi trường phát triển để phát huy nhiều năng lực tiềm ẩn.

- Thời gian làm việc: T2 – Sáng T7 (Sáng 08:00 – 11:45; Chiều 13:15 – 17:30)

- Nghỉ phép: 12 ngày phép khi trở thành nhân viên chính thức và được nghỉ theo lịch nhà nước

- Phát Triển Nghề Nghiệp: Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các khóa đào tạo nội bộ hoặc hỗ trợ từ công ty cho việc học tập bên ngoài.

- Môi Trường Làm Việc: Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội hợp tác với đồng nghiệp và nhận được sự hỗ trợ từ cấp quản lý.

- An Toàn Lao Động: Được đảm bảo môi trường làm việc an toàn, và có quyền tham gia vào các hoạt động liên quan đến an toàn lao động.

- Địa Vị Xã Hội và Tôn Trọng: Có vị trí trong tổ chức và được tôn trọng về vai trò và kiến thức của mình trong lĩnh vực chuyên môn.

- Cơ Hội Thăng Tiến: Có cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực chuyên môn hoặc vào các vị trí quản lý cao hơn trong tổ chức.

- Công Việc Ổn Định: Có cơ hội làm việc trong một ngành nghề ổn định với nhu cầu liên tục về sàn TMĐT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin