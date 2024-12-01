Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 185 Âu Cơ Phường 14 Quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11

- Lên kế hoạch triển khai bán hàng theo tháng, quý, năm đối với các shop được giao (Shopee, TikTok, Lazada)

- Vận hành sàn, thiết lập chương trình khuyến mãi trên các kênh bán hàng theo kế hoạch

- Lên kế hoạch, phương án chạy quảng cáo trên các sàn TMĐT ( Shopee, TikTok, Lazada)

- Làm việc với team KAM của sàn TMĐT để tối ưu các hỗ trợ cho shop.

- Phối hợp với Bộ phận Kho vận để xử lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng, xử lý các sự vụ phát sinh liên quan đến đơn hàng.

- Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất về việc nhập thêm các loại sản phẩm, hàng hóa mới khi cần.

- Thực hiện các báo cáo Kinh doanh của kênh TMĐT theo ngày, tuần, tháng; và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về các chỉ số vận hành của các kênh TMĐT được giao.

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong việc Vận hành sàn TMĐT (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm ngành hàng điện tử, gia dụng và có NMV 1 tháng > 500 triệu).

- Lương cơ bản

- Lương KPI dựa trên hiệu quả công việc, đo lường rõ ràng dựa trên báo cáo hiệu quả doanh số hàng tháng.

- Tham gia các chế độ theo quy định của Nhà nước sau khi hết thời gian thử việc.

- Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn do công ty tài trợ.

- Chính sách mua hàng nội bộ hấp dẫn cho nhân viên.

- Sinh nhật, du lịch và team building hàng năm cùng công ty.

- 185 Âu Cơ P14 Q11

