Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội:
- Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc
Xây dựng và phát triển các gian hàng của công ty trên các sàn TMĐT (Shopee, Tiki, Lazada,...), nhằm mang lại doanh thu cho công ty.
Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, triển khai.
Cập nhật dữ liệu , hình ảnh sản phẩm, banner liên tục & đầy đủ lên các sàn Thương mại điện tử.
Triển khai các campaign theo kế hoạch, chiến lược của phòng Marketing thông qua các sàn Thương mại điện tử TIKI – Lazada,...
Tư vấn khách hàng, chốt đơn hàng trên các kênh truyền thông trực tuyến và các trang TMĐT
Xây dựng kế hoạch, nội dung trên các sàn để phát triển Doanh Số, Thương hiệu
Đảm bảo các chỉ số hoạt động tối ưu trên các sàn: Thời gian trả lời tin nhắn , xử lý đơn hàng... nhanh chóng, hiệu quả.
Đảm bảo doanh số của các kênh TMĐT được giao.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên: chuyên ngành: quản trị kinh doanh, TMĐT,....
Có am hiểu và kinh nghiệm về việc xây dựng, phát triển gian hàng TMĐT
Có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống bán lẻ; từng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử
Quyền Lợi
Lương khởi điểm: 11.000.000 – 13.000.000 tháng (deal theo kinh nghiệm, năng lực)
Hưởng % Hoa hồng bán hàng
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa (30k/suất do công ty đặt trước), vé gửi xe tháng (90k/tháng)
Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại bàn
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng (không quá m10)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, văn phòng hạng A sang chảnh
Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu nhân viên có kết quả làm việc xuất sắc)
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước
Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển
