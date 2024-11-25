Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Xây dựng và phát triển các gian hàng của công ty trên các sàn TMĐT (Shopee, Tiki, Lazada,...), nhằm mang lại doanh thu cho công ty.

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, triển khai.

Cập nhật dữ liệu , hình ảnh sản phẩm, banner liên tục & đầy đủ lên các sàn Thương mại điện tử.

Triển khai các campaign theo kế hoạch, chiến lược của phòng Marketing thông qua các sàn Thương mại điện tử TIKI – Lazada,...

Tư vấn khách hàng, chốt đơn hàng trên các kênh truyền thông trực tuyến và các trang TMĐT

Xây dựng kế hoạch, nội dung trên các sàn để phát triển Doanh Số, Thương hiệu

Đảm bảo các chỉ số hoạt động tối ưu trên các sàn: Thời gian trả lời tin nhắn , xử lý đơn hàng... nhanh chóng, hiệu quả.

Đảm bảo doanh số của các kênh TMĐT được giao.

Nam/Nữ

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên: chuyên ngành: quản trị kinh doanh, TMĐT,....

Có am hiểu và kinh nghiệm về việc xây dựng, phát triển gian hàng TMĐT

Có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống bán lẻ; từng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử

Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm

Lương khởi điểm: 11.000.000 – 13.000.000 tháng (deal theo kinh nghiệm, năng lực)

Hưởng % Hoa hồng bán hàng

Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa (30k/suất do công ty đặt trước), vé gửi xe tháng (90k/tháng)

Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại bàn

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng (không quá m10)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, văn phòng hạng A sang chảnh

Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu nhân viên có kết quả làm việc xuất sắc)

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước

Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết

Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm

