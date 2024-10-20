Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1, ngõ 180, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng. Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ. Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo kết quả công việc cho quản lý. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Nắm vững kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Google doc, Google sheet). Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT). Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: sn 1 ngõ 180 đình thôn, mỹ đình 1, nam từ niêm, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

