Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 7/272 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

– Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mục tiêu để kí hợp đồng cung cấp thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng MenuQR (thu ngân, kho, marketing...);

– Gọi điện thoại tư vấn khách hàng data do công ty cung cấp.

– Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm;

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai;

– Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales thị trường, nghiên cứu thị trường, tư vấn bán hàng hoặc đã từng làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống;

– Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với việc di chuyển gặp gỡ tư vấn khách hàng, có phương tiện di chuyển chủ động;

– Có đam mê, hứng thú với công nghệ thông tin và ngành dịch vụ ăn uống F&B;

– Không nói giọng địa phương, giao tiếp tốt, có tinh thần phục vụ khách hàng, trung thực, chăm chỉ, cầu tiến;

– Biết sử dụng các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20M (LC + PC + thưởng theo kpi)

- Nghỉ phép năm: 12 ngày / năm và các chế độ nghỉ phép / nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....

- Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty

- Thường xuyên đánh giá 1-1 để không ngừng cải thiện và phát triển. Chúng tôi đầu tư vào tương lai của bạn

- Môi trường làm việc cởi mở, không quy định về trang phục (bạn tự tin và thoải mái lựa chọn).

- Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork.

- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu. Đóng BHXH, Thưởng các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

