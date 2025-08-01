Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 131 Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hạch toán thu/chi tiền mặt, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định
- Theo dõi và quản lý công nợ.
- Tính lương, thực hiện thu chi văn phòng, theo dõi BHXH, báo tăng báo giảm BHXH.
- Kiểm tra xử lý chứng từ, sổ sách văn phòng hành chính
- Thực hiện các giao dịch ngân hàng, nhà cung cấp.
- Biết làm báo cáo thuế TNDN, TNCN, GTGT hàng quý cơ bản
- Hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi 22-35.
- Thử việc 1 tháng 85% lương
- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán
- Thành thạo Microsoft Office và đã tiếp cận thao tác với các phần mềm kế toán như Misa, KiotViet.
- Chỉnh chu, cẩn thận và chi tiết
- Nhanh nhạy với số liệu và nghiên cứu, phân tích.
- Nắm vững kiến thức các nguyên tắc kế toán và thông lệ báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 15 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Hỗ trợ ăn trưa, chỗ gửi xe.
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13
- Được ký HĐLĐ và được đóng BHXH, BHYT đầy đủ
- Teambuilding 1 năm/ 1 lần cùng công ty
- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, có cơ hội phát triển lâu dài
- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí kế toán trưởng
- Được ưu đãi mua sản phẩm sạch tại doanh nghiệp với giá nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 289b - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

