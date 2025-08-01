Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 131 Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

- Hạch toán thu/chi tiền mặt, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Tính lương, thực hiện thu chi văn phòng, theo dõi BHXH, báo tăng báo giảm BHXH.

- Kiểm tra xử lý chứng từ, sổ sách văn phòng hành chính

- Thực hiện các giao dịch ngân hàng, nhà cung cấp.

- Biết làm báo cáo thuế TNDN, TNCN, GTGT hàng quý cơ bản

- Hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.

- Nữ, độ tuổi 22-35.

- Thử việc 1 tháng 85% lương

- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán

- Thành thạo Microsoft Office và đã tiếp cận thao tác với các phần mềm kế toán như Misa, KiotViet.

- Chỉnh chu, cẩn thận và chi tiết

- Nhanh nhạy với số liệu và nghiên cứu, phân tích.

- Nắm vững kiến thức các nguyên tắc kế toán và thông lệ báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 15 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Hỗ trợ ăn trưa, chỗ gửi xe.

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13

- Được ký HĐLĐ và được đóng BHXH, BHYT đầy đủ

- Teambuilding 1 năm/ 1 lần cùng công ty

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, có cơ hội phát triển lâu dài

- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí kế toán trưởng

- Được ưu đãi mua sản phẩm sạch tại doanh nghiệp với giá nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

