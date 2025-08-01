Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 TT7, Foresa 2A, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày.

Quản lý thu/chi và chứng từ kèm theo theo quy định công ty.

Kiểm tra phiếu thu/chi khớp với chứng từ gốc.

Theo dõi, đối chiếu công nợ.

Hạch toán doanh thu, chi phí hàng ngày vào phần mềm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương.

Thành thạo giao dịch các ngân hàng.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở mảng sàn TMĐT.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (deal theo năng lực)

Phụ cấp: ăn trưa, chuyên cần, hoa quả ăn hàng ngày…

Thưởng vào các dịp đặc biệt: Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân, 20/10, 08/03,...

Teambuilding & du lịch hằng năm, sinh nhật hàng tháng, cùng nhiều hoạt động nội bộ gắn kết, thú vị.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (9x, 2k), khuyến khích sáng tạo, đổi mới và phát triển cá nhân.

Được đào tạo bài bản và hỗ trợ tối đa để nhanh chóng nắm bắt kiến thức ngành, nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp.

Chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

