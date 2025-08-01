Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu

Mức lương 18 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Manual Tester

Xây dựng và thực hiện các trường hợp kiểm thử thủ công cho các ứng dụng web/desktop.

Thực hiện kiểm thử chức năng, phi chức năng và kiểm thử API.

Phối hợp chặt chẽ với các đội phát triển và phân tích nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng dự án.

Theo dõi và phân tích kết quả kiểm thử, giải quyết lỗi, và thực hiện kiểm thử lại khi cần.

Soạn thảo tài liệu kiểm thử, báo cáo tiến độ, và tham gia các cuộc họp Agile.

Cải thiện quy trình kiểm thử dựa trên phân tích lỗi và phản hồi từ stakeholders.

Tham gia đào tạo để nâng cao kỹ năng và hiểu biết quy trình kiểm thử.

Với Mức Lương 18 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QC/Tester với kinh nghiệm tốt về kiểm tra thủ công cho các ứng dụng dựa trên web, máy tính để bàn và dịch vụ phụ trợ.

Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng SQL.

Kỹ năng viết test case tốt.

Kiến thức về mô hình Agile.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ.

Chủ động, ham học hỏi, trẻ trung và năng động, bạn mong muốn phát triển và đóng góp cho công ty đang phát triển toàn diện.

Có kinh nghiệm test API, Performance test hoặc Security test là một lợi thế.

Ưu tiên có kinh nghiệm test hệ thống BPM (Camunda).

Ưu tiên có khả năng xử lý hoặc có kinh nghiệm phân tích kinh doanh

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 18 - 27M gross

Lương tháng 13.

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Review lương 1 lần/năm

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin