Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1129/12/20 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận các cuộc gọi vào từ khách hàng có nhu cầu tư vấn sản phẩm sữa.

Tư vấn thông tin chi tiết, giải đáp thắc mắc về sản phẩm.

Thuyết phục và chốt đơn hàng trực tiếp qua điện thoại.

Không cần tìm kiếm khách hàng –data có sẵn từ hệ thống hotline

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp từ THPT trở lên

Giọng nói dễ nghe

Chăm chỉ, chịu khó

Làm được thời gian xoay ca ( 8-22h) ca 8 tiếng / ca

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Được đào tạo trước khi vào làm

Sau 2 tháng kí HĐLĐ

Lương cứng: Fulltime: 6.000.000 +1.300.000 (KPI)

Part time: 28k/ giờ + 500k (KPI)

Chỉ tiếp nhận Data từ hotline đổ về để hỗ trợ khách hàng

Không tìm kiếm / không đi thị trường

Hưởng các quyền lợi khi làm việc tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

