Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1129/12/20 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp nhận các cuộc gọi vào từ khách hàng có nhu cầu tư vấn sản phẩm sữa.
Tư vấn thông tin chi tiết, giải đáp thắc mắc về sản phẩm.
Thuyết phục và chốt đơn hàng trực tiếp qua điện thoại.
Không cần tìm kiếm khách hàng –data có sẵn từ hệ thống hotline
data có sẵn từ hệ thống hotline
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp từ THPT trở lên
Giọng nói dễ nghe
Chăm chỉ, chịu khó
Làm được thời gian xoay ca ( 8-22h) ca 8 tiếng / ca
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Được đào tạo trước khi vào làm
Sau 2 tháng kí HĐLĐ
Lương cứng: Fulltime: 6.000.000 +1.300.000 (KPI)
Part time: 28k/ giờ + 500k (KPI)
Chỉ tiếp nhận Data từ hotline đổ về để hỗ trợ khách hàng
Không tìm kiếm / không đi thị trường
Hưởng các quyền lợi khi làm việc tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
