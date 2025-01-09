Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Tt Furniture làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B6/1 Tổ 16 ấp 2A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý giấy tờ, catalogue, mẫu phòng kinh doanh nội thất

- Chăm sóc, theo dõi khách hàng do công ty phân bổ

- Cam kết đạt doanh số mục tiêu đề ra

- Marketing, tìm kiếm, telesales mở rộng tệp khách hàng

- Tư vấn, chào giá, theo dõi tiến độ dự án, thương thảo ra hợp đồng

- Lưu trữ hợp đồng

- Thu hồi công nợ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Môi trường, Hóa - Sinh học, Chế biến thực phẩm, Kinh doanh hoặc ngành nghề liên quan

- Thạo vi tính văn phòng, thiết kế cơ bản

- Đam mê kiếm tiền, tự tin và kiên trì

- Đi thị trường gặp gỡ khách hàng được

- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Tt Furniture Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: T2 – T6: 8h - 17h – T7: 8h -12h

- Mức lương: 8-12 triệu + HH

- Hoa hồng theo doanh số bán hàng

- Hỗ trợ xăng xe và các khoản khác nếu đi dự án

- Môi trường làm việc, năng động, linh hoạt, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới

- Thưởng tháng 12, Lễ Tết, Chế độ bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Tt Furniture

