Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tìm kiếm KH/đại lý có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online và offline.

Thu thập thông tin và hỗ trợ chăm sóc KH cũ, đồng thời phát triển KH mới.

Báo giá, tư vấn và đàm phán chính sách giá sản phẩm đến KH/đại lý.

Học về sản phẩm và tư vấn cho KH/đại lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp các khối ngành Kinh Tế, Kinh Doanh, có thể đi làm fulltime.

Đam mê ô tô hoặc nội thất phụ kiện ô tô là lợi thế

Có khả năng đi thị trường tìm kiếm KH.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3tr + 2% hoa hồng doanh thu

Thời gian thực tập 2 tháng

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập với chế độ hấp dẫn.

Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

