Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tìm kiếm KH/đại lý có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online và offline.
Thu thập thông tin và hỗ trợ chăm sóc KH cũ, đồng thời phát triển KH mới.
Báo giá, tư vấn và đàm phán chính sách giá sản phẩm đến KH/đại lý.
Học về sản phẩm và tư vấn cho KH/đại lý.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp các khối ngành Kinh Tế, Kinh Doanh, có thể đi làm fulltime.
Nam
Đam mê ô tô hoặc nội thất phụ kiện ô tô là lợi thế
Có khả năng đi thị trường tìm kiếm KH.
Có laptop cá nhân.
Nam
Đam mê ô tô hoặc nội thất phụ kiện ô tô là lợi thế
Có khả năng đi thị trường tìm kiếm KH.
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 3tr + 2% hoa hồng doanh thu
Thời gian thực tập 2 tháng
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập với chế độ hấp dẫn.
Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần)
Thời gian thực tập 2 tháng
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập với chế độ hấp dẫn.
Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI