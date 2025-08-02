Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần cơ khí chính xác Thành Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp.

Thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng và thời hạn giao hàng với nhà cung cấp.

Quản lý và theo dõi đơn đặt hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng chất lượng, số lượng và thời gian.

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, thiết bị đầu vào trước khi đưa vào sản xuất.

Phân tích thị trường, cập nhật thông tin về giá cả, chất lượng và nguồn cung nguyên vật liệu.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí mua hàng và quản lý kho.

Báo cáo tình hình mua hàng định kỳ cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngànhKinh tế, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm vị trí tương đương, hiểu biết về hợp đồng kinh tế, mua bán.

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Tại Công ty cổ phần cơ khí chính xác Thành Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận (6.000.000 - 8.000.000 VND)

Thưởng chuyên cần 500.000 VND

Review tăng lương 1 lần/năm

Cấp phát đồng phục khi làm việc chính thức tại Công ty.

Hỗ trợ cơm trưa, bữa phụ đầy đủ.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí chính xác Thành Đạt

