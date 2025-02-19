Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 51 đường Galaxy 4, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Nghiên cứu thị trường, từ khoá.

• Listing và tối ưu sản phẩm.

• Lên kế hoạch và thực hiện việc bán hàng

• Phối hợp với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu kinh doanh

• Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên và hỗ trợ Công ty (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo 1:1 từ A-Z

• Có kiến thức về TMĐT hoặc chuyên ngành có liên quan

• Có khả năng đọc hiểu tiếng anh khá/tốt

• Có tinh thần làm việc teamwork

• Tư duy logic, phản biện tốt

Tại CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 6-10 triệu/tháng tùy theo năng lực + Bonus 5% lợi nhuận.

• Có chính sách xét duyệt tăng lương từ 6 tháng – 1 năm.

• Có lộ trình thăng tiến, có cơ hội trở thành Lead dự án, Trưởng phòng Seller.

• Tham gia bảo hiểm theo chế độ nhà nước.

• Được tham gia các hoạt động sự kiện cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU

