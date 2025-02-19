Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 51 đường Galaxy 4, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
• Nghiên cứu thị trường, từ khoá.
• Listing và tối ưu sản phẩm.
• Lên kế hoạch và thực hiện việc bán hàng
• Phối hợp với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu kinh doanh
• Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên và hỗ trợ Công ty (nếu có)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo 1:1 từ A-Z
• Có kiến thức về TMĐT hoặc chuyên ngành có liên quan
• Có khả năng đọc hiểu tiếng anh khá/tốt
• Có tinh thần làm việc teamwork
• Tư duy logic, phản biện tốt
Tại CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 6-10 triệu/tháng tùy theo năng lực + Bonus 5% lợi nhuận.
• Có chính sách xét duyệt tăng lương từ 6 tháng – 1 năm.
• Có lộ trình thăng tiến, có cơ hội trở thành Lead dự án, Trưởng phòng Seller.
• Tham gia bảo hiểm theo chế độ nhà nước.
• Được tham gia các hoạt động sự kiện cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU
